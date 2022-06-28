В Якутске состоятся II Международные интеллектуальные игры

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

1 июля в Якутске стартуют II Международные интеллектуальные игры «Yakutia International Science Games-2022», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В этом году в Играх примут участие более 690 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов из 12 зарубежных стран и 14 регионов России.

Ключевыми мероприятиями Игр являются международная исследовательская школа (International Researsh School) по STEM-проектам, международная школьная научная конференция-конкурс (Yakutia International Science Fair) и традиционная международная олимпиада «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике.

Также в программе якутская исследовательская школа ЮНИОР (Yakutsk International Research School JUNIOR), Мультимедийная школа МИИ – образовательно-практическая площадка для юных журналистов (Multimedia School), Образовательный салон «Территория успеха» к 100-летию ЯАССР для педагогов республики.

Нововведением стал очно-дистанционный формат мероприятий.

Победитель командного итога получает Большой Кубок, а победители конкурсных мероприятий награждаются медалями и дипломами.

Напомним, I Международные интеллектуальные игры прошли в Якутии в 2018-м году с участием порядка 40 стран и 18 регионов России.