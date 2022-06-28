Спасатели Службы спасения Якутии отыскали заблудившегося мужчину в Нерюнгринском районе

Фото: Служба спасения Якутии

25 июня в Нерюнгринском районе пропал мужчина, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

Его коллеги рассказали, что он занимался ремонтом бульдозера, а после этого на данном участке его никто не видел.

К месту незамедлительно выдвинулись спасатели Нерюнгринского поисково-спасательного отряда с БПЛА (беспилотными летательными аппаратами).

Мужчину нашли на следующий день в лесу. Он отказался от медицинской помощи, и спасатели доставили его в город Нерюнгри.

По словам начальника Нерюнгринского ПСО Михаила Гидиу, летом учащается количество вызовов о потерявшихся и заблудившихся людях.

«Если вы заблудились, связи нет, оставайтесь на одном месте, мобилизуйте слух. Будьте внимательны к близким, пожилым, имеющим различные заболевания, не отпускайте их одних. Не забывайте, что в отдельных районах действует особый противопожарный режим и запрещено посещать леса», — говорит спасатель.

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