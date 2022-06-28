В Якутии отремонтируют не 58, а 104 школы

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В Якутии проведут капитальный ремонт еще 46 школ в 19 районах и Якутске, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Все они прошли дополнительный отбор Минпросвещения РФ для получения федеральной субсидии в 2023 году. Это школы в Абыйском, Булунском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Нюрбинском, Олекминском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Усть-Янском районах и Якутске.

Ранее республика получила 2,889 миллиарда рублей на ремонт в 2022-2023 годах 58 школ в 25 муниципальных образованиях и округах. Из них в этом году отремонтируют 38 учреждений.

Таким образом, всего в регионе обновление пройдет в 104 СОШ.