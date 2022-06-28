Житель Якутии получил уголовное наказание и штраф за кражу и убийство жеребят

Житель Якутии отсидит 1,5 года и выплатит 170 тысяч рублей за кражу и убийство жеребят Фото: Александр ГЛУЗ

В Томпонском районе вынесен приговор по уголовному делу о краже жеребят, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Сельскохозяйственный кооператив Томпонского района регулярно отпускал своих лошадей на свободный выпас. Зная это, осенью 2021 года один из местных жителей выследил, выкрал и застрелил двух жеребят. В скором времени злоумышленника задержала полиция, при досмотре его автомобиля были обнаружены разделанные туши.

Против мужчины было заведено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ (кража). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Также осужденный должен выплатить пострадавшей стороне ущерб в размере 170 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.