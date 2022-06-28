Строительство канализационного коллектора по улице Чернышевского в Якутске идет без отставаний

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Строительство городского канализационного коллектора №3 по улице Чернышевского в Якутске идет по плану, сообщил представитель АО «Водоканал» во время общегородской планерки 28 июня.

По его словам, за неделю пройдено 70 погонных метров, но работу осложняют грунтовые воды

«Строительство идет полным ходом, за неделю пройдено 70 погонных метров. Работы осложнены грунтовыми водами, которые обнаружены в районе базы Чернышевского, 80. Ведется постоянная откачка, пока отставаний от графика нет», — заверил представитель заказчика работ.

Ранее сообщалось, что завершение земляных работ по улице Чернышевского планируется до 1 июля, а асфальтовое покрытие собираются уложить до сентября.

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