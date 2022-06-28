53 нетрезвых водителя было задержано во время Ысыаха Туймаады

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

За время проведения Ысыаха в Якутске задержали 53 нетрезвых водителя. Об этом сообщил представитель ГИБДД Якутии во время общегородской планерки 28 июня, передает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что всего за неделю было задержано 82 водителя в состоянии алкогольного опьянения, из них 9 — повторно.

В городе произошло 103 ДТП, из них 10 с пострадавшими, где 13 человек получили ранения. Выявлено 1313 нарушений ПДД.

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