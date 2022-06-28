В Якутии выявлено 28 новых случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 28 июня обнаружено 28 новых случаев коронавируса, сообщает телеграм-канал вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной.

В Якутске выявлено 13 случаев, в Мирнинском, Нюрбинском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Горном, Сунтарском районах от одного до четырех случаев.

За сутки лаборатории республики провели 866 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 364 415 тестов.

Госпитализировано пять человек, выздоровели 36 человек.

Первым компонентом привиты 634 425 человек или 88,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 166 881 человек или 66,5% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и в Якутске.