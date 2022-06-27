В Якутии из-за погодных условий прервали поиски пропавшего самолета Ан-2

Фото: МЧС Якутии

В Якутии приостановили поиски самолета Ан-2, пропавшего в республике 21 июня. Как сообщили в МЧС, поисковики были вынуждены прервать операцию из-за неблагоприятных условий – авиация сейчас не может продолжать работу.

Сообщается, что 28 июня Росавиация проведет заседание оперативного штаба, где будет решаться вопрос с дальнейшими поисками. Для проведения спасательных работ подготовлены авиация МЧС и «Полярных авиалиний».

Отметим, что с 21 июня поисковики не нашли никаких следов упавшего самолета. По имеющимся данным, на борту находились три человека. В поисках решила принять участие даже шаманка, которая нарисовала рукописную карту и заявила, что все люди на борту живы и ждут спасения.

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