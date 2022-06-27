Поймали еще одного якутянина, демонстрировавшего непозволительную надпись в центре города

Фото: Ксения ГАБЫШЕВА

В Якутске мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Якутского городского суда.

Как выяснилось, он стоял на площади Ленина в Якутске с плакатом в руках, на котором была надпись «Войне» с перечеркнутой красной линией. Тем самым подсудимый «дискредитировал проводимую Вооруженными силами РФ специальную военную операцию <...>, искажал ее цели и задачи, провоцировал создание негативной оценки».

Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее уже несколько жителей республики были оштрафованы по аналогичной статье.

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