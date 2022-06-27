Организаторы Якутского марафона сообщили, когда выдадут стартовые пакеты участникам

Фото: ykt.run

Зарегистрированные участники Якутского марафона смогут получить свои стартовые пакеты в эту пятницу и субботу, информация об этом появилась на сайте организаторов.

1 июля выдача состоится с 16:00 до 22:00, 2 июля — с 10:00 до 18:00. Юные бегуны, зарегистрированные на детский забег, смогут забрать свой стартовый пакет только в пятницу с 16:00 до 22:00.

Место: стадион «Туймаада».

Что получит участник: футболка, шапка, рюкзак финишера, медаль финишера.

Всем участникам необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании (или результат ПЦР-теста), медицинскую справку о допуске к забегу, а также документ, удостоверяющий личность.

Якутский марафон пройдет в ночь с 2 на 3 июля в Якутске, старт — со стадиона «Туймаада». Регистрация на него завершилась 25 июня.