Фото: центр «Симэх»

24 июня в Якутске подвели итоги XXI Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «ЭТНО — ЭРАТО». Он проводился в рамках Года культурного наследия народов России и 100-летия образования Якутской АССР.

Поздравление в адрес мероприятия направил глава Якутии Айсен Николаев, отметив, что конкурс по праву стал одной из визитных карточек этнокультурной жизни России.

– Отрадно, что его главной целью является содействие интеграции культур разных народов, взаимопроникновению и развитию этнокультурного диалога, демонстрация уникальных ценностей традиционного национального костюма и его многообразия, – сказал он.

Напомним, что в первый раз Якутия принимала этот конкурс в 2013 году. В тот же год конкурс получил статус евразийского.

В конкурсной программе были представлены 89 коллекций, из них 75 коллекций по четырем номинациям представили лучшие дизайнеры, модельеры, мастера из 17 районов Якутии. Также свои работы продемонстрировали мастера из Грузии, Монголии, Туркменистана, Казахстана, Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Якутии, Калмыкии, Тывы, Краснодарского края, Амурской области и Москвы.

Демонстрация костюмов прошла в действии – в хореографии, в формате отрывков из спектакля, при вокальном сопровождении. По словам министра культуры республики Юрия Куприянова, лучшие работы будут выкуплены в фонд центра «Симэх». Средства на это предусмотрены в бюджете.

Награды были вручены по шести номинациям: «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Этнический сценический костюм в действии», «Ретро этнического костюма», «Этнические мотивы в современном костюме», «Лучший славянский костюм», «Лучший восточный костюм».