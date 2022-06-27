Абитуриенты могут подать документы в вузы и колледжи Якутии с помощью портала госуслуг

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В Якутии 20 июня начался прием документов в вузы и средние профессиональные организации. В 2022 году у якутских абитуриентов появилась возможность подать документы на поступление дистанционно, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На «Госуслугах» появился суперсервис «Поступление в вуз онлайн», к которому в этом году были подключены СВФУ, АГАТУ, АГИКИ, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Якутский институт водного транспорта, Высшая школа музыки. Для поступления необходимо прикрепить заявление с копией документов.

Скриншот пресс-службы правительства Якутии

Поступающие в колледжи и техникумы могут подать документы как на «Госуслугах», так и на региональном портале образовательных услуг. Подать документы можно до 15 августа.

Как отметил первый замминистра образования и науки Якутии Михаил Присяжный, в районных отделениях МФЦ абитуриентам помогут с регистрацией учетной записи на госуслугах.

«Через Госуслуги можно будет вовремя получать обратную связь от приемных комиссий, например, о зачислении. Также сервис удобен тем, что данные в формах заполняются автоматически, а на сайтах учебных учреждений придется заполнять их вручную каждый раз», – сказал он.

Пресс-служба Минобразования сообщает, что в этом году в якутских вузах открыто почти на тысячу больше бюджетных мест, чем в прошлом году.

Фото: KP.RU

Узнать больше о приемной кампании можно в республиканском штабе «Абитуриент-2022», который расположен на базе Якутского колледжа связи и энергетики по адресу: Петра Алексеева, 25.