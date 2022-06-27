Сборная России завоевала 11 золотых медалей на чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутии

Фото: ЯСИА

На чемпионате мира по мас-рестлингу, который прошел 23-24 июня в Якутске, сборная команда России завоевала 11 золотых медалей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

На высшую ступеньку пьедестала из россиян поднялись Дмитрий Саввин (65 кг), Валерий Никаноров (70 кг), Семен Ануфриев (75 кг), Станислав Иванов (80 кг), Павел Черноградский (90 кг), Дмитрий Попов (105 кг), Иван Галкин (125 кг), Виктор Колибабчук (свыше 125 кг).

Среди женщин победу одержали россиянки Ирина Севрюк (до 75 кг), Мохинур Абдузоирова (до 85 кг), Татьяна Баишева (свыше 85 кг).

Фото: ЯСИА

На второе место по количеству медалей вышла команда Кыргызстана, у которой три золотых, три серебряных и восемь бронзовых наград. Из киргизских спортсменов чемпионами стали Азамат Асанов (60 кг), Дилбара Иманканова (до 55 кг), Кымбат Нуржанова (до 65 кг).

Тройку призеров в командном зачете замкнула команда Пакистана. Трое пакистанских атлетов смогли пробиться в финал, а два спортсмена завоевали бронзовые медали.

Неплохо выступили атлеты из стран Африки. Бронзовые медали чемпионата завоевали Варнел Жарни Кимеди (60 кг, Конго), Францойс Клауд Фонго (105 кг, Камерун), Абдулхаки Олегбин Икоуджор (125 кг, Того) и Сена Тресориа Гантоли (85 кг, Бенин).

Финальные схватки за звание абсолютного чемпиона мира 2022 года по мас-рестлингу прошли на Ысыахе Туймаады. Здесь среди мужчин победу одержал спортсмен из Смоленска Виктор Колибабчук. Второе место у якутянина Евгения Попова. Третьими стали Эрчим Баппагай и Алекс Веро (Венгрия).

Фото: ЯСИА

Среди женщин в абсолютной категории победила якутянка Татьяна Баишева из Амгинского района. Второе место у Елданы Болотбековой (Кыргызстан). На третью ступеньку пьедестала поднялись Кристина Кочесокова (Кабардино-Балкария) и Назия Малибашева (Кыргызстан).

Фото: ЯСИА

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