Победителем скачек на приз главы Якутии стал и 2,5 миллиона взял скакун Крит

Фото: sakha.gov.ru

На республиканских скачках среди лошадей четырех лет и старше чистокровной верховой породы на приз главы Якутии победителем стал и 2,5 миллиона рублей выиграл скакун Крит Мегино-Кангаласского улуса, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Его время — 2 минуты 42 секунды, дистанция — 2400 метров.

Вторым стал Эйр Бен Барс Усть-Алданского улуса, его приз — 1,25 миллиона рублей. Третье место у Эллизиума Нюрбинского района (750 тысяч), четвертое — у Мэин Кониг Чурапчинского (500 тысяч).

Также прошли четыре забега на дистанции 800, 1000, 1600 и 2000 метров.

Скачки состоялись 26 июня на ипподроме в местности Ус Хатын во время национального праздника Ысыах Туймаады.

Кроме того, для любителей конных скачек в сентябре пройдут соревнования «Национальное достояние» с призовым фондом три миллиона рублей для лошадей верховой чистокровной породы четырех лет и старше, рожденных в Якутии.