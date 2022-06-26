В ДНР отпраздновали якутский праздник Ысыах

Фото: ЯСИА
Делегация Якутии организовала в городе Кировское Донецкой народной республики национальный праздник ысыах, сообщает ЯСИА.
По традиции состоялась церемония благословления алгыс, гостям вручили якутские сувениры.
Фото: ЯСИА
На празднике присутствовали глава города Кировское Сергей Ермаков, врио директора шахты «Комсомолец Донбасса» Сергея Чайку, главного врача Центральной городской больницы Константина Кассе и многие другие.
Якутия взяла шефство над городом Кировское и регулярно оказывает гуманитарную помощь.