В ДНР отпраздновали якутский праздник Ысыах

Фото: ЯСИА

Делегация Якутии организовала в городе Кировское Донецкой народной республики национальный праздник ысыах, сообщает ЯСИА.

По традиции состоялась церемония благословления алгыс, гостям вручили якутские сувениры.

Фото: ЯСИА

На празднике присутствовали глава города Кировское Сергей Ермаков, врио директора шахты «Комсомолец Донбасса» Сергея Чайку, главного врача Центральной городской больницы Константина Кассе и многие другие.

Якутия взяла шефство над городом Кировское и регулярно оказывает гуманитарную помощь.