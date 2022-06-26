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Общество26 июня 2022 7:15

В ДНР отпраздновали якутский праздник Ысыах

Празднование прошло в городе Кировское, над которым Якутия взяла шефство
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: ЯСИА

Фото: ЯСИА

Делегация Якутии организовала в городе Кировское Донецкой народной республики национальный праздник ысыах, сообщает ЯСИА.

По традиции состоялась церемония благословления алгыс, гостям вручили якутские сувениры.

Фото: ЯСИА

Фото: ЯСИА

На празднике присутствовали глава города Кировское Сергей Ермаков, врио директора шахты «Комсомолец Донбасса» Сергея Чайку, главного врача Центральной городской больницы Константина Кассе и многие другие.

Якутия взяла шефство над городом Кировское и регулярно оказывает гуманитарную помощь.