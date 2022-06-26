В Нерюнгринском районе в результате лобового столкновения погиб один человек, еще четверо получили ранения

Фото: управление ГИБДД Якутии

24 июня в 23:30 на 426 километре федеральной автодороге А 360 «Лена» произошло смертельное ДТП, также пострадали пассажиры, в том числе ребенок, сообщает Управление ГИБДД Якутии.

Фото: управление ГИБДД Якутии

Автомобиль NISSAN TIIDA LATIO на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с MITSUBISHI DION. 40-летний водитель NISSAN от полученных травм скончался на месте. Его пассажир со множественными переломами был госпитализирован в реанимационное отделение Нерюнгринского центральной районной больницы, где ему также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Фото: управление ГИБДД Якутии

Водитель MITSUBISHI DION в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение. Его пассажирка с ушибом головного мозга, переломами ребер, плечевой кости также была госпитализирована в реанимационное отделение НЦРБ. Шестилетний ребенок, который в момент аварии находился в детском удерживающем устройстве, получил ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все его обстоятельства и причины.