Якутский этнокомплекс со скалодромом может появиться в столице Татарстана

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На деловой форуме «Татарстан — Якутия», стартовавшем 24 июня, участники обсудили строительство якутского этнокомплекса возле города Казань.

О проекте рассказал представитель Якутии в Татарстане на общественных началах Рамиль Закиров, сообщает ЯСИА.

— В этнокомплексе мы планируем проводить ысыахи, а также встречать зиму, поскольку зима начинается с Якутии. Зимой его украсят ледовые фигуры, будут катать на оленях, собачьих упряжках. Будет интересно, — сказал он

По его словам,Госкомитет Татарстана по туризму проект уже одобрил. Его также поддержали Исполком Казани и департамент развития городов и сел. Остается только выбрать участок.

Предполагается, что на этом объекте разместятся скалодром, контактный зоопарк и сэргэ (традиционная якутская коновязь), уточняет ИА «Татар-информ».

Президент республики Рустам Миниханов назвал проект интересным и предложил рассмотреть его подробнее.

Справка «КП»:

Деловой форуме «Татарстан — Якутия» стартовал в рамках Дней Татарстана в Якутии и собрал порядка 300 участников. Форум открыли глава Якутии Айсен Николаев и президент Татарстана Рустам Минниханов, также в нем участвуют представители ведущих промышленных, транспортно-логистических, инновационных компаний.