В Верхоянском районе пассажиры пострадали в аварии на крутом повороте

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

24 июня около 15.00 часов в дежурную часть МО МВД России «Верхоянский» поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что на автодороге «Верхоянье» двое человек пострадали в ДТП.

Автомобиль «Tойота Аксио» следовал из поселка Батагай в город Верхоянск. На 25-м километре автодороги «Верхоянье» на одном из поворотов водитель не справился с управлением. Вероятно, причиной ДТП стало нарушение правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате аварии два из четырех пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

За рулем находилась 37-летняя женщина с восьмилетним стажем вождения, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Сама она не пострадала.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Госавтоинспекция напоминает, что скорость автомобиля необходимо выбирать с учетом дорожных и иных условий: водитель должен иметь возможность принять меры вплоть до полной остановки в случае опасности или возникновения препятствия.

«Верхоянский район – далеко не единственная местность в Якутии со сложным рельефом. Отсутствие интенсивного движения при этом не означает, что водителю следует «расслабиться», потерять бдительность и снизить внимание», — сообщает управление ГИБДД МВД по республике.