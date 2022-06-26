В Якутии выявлено 32 новых случая COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

На 26 июня в Якутии обнаружено 32 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал вице-премьера республики Ольги Балабкиной.

В Якутске выявлено 14 новых случаев заболевания, в Мирнинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Намском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Момском и Сунтарском — от пяти до одного.

Госпитализировано 11 человек, выздоровело 33.

За сутки лаборатории республики провели 1 241 исследование на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 363 224 теста.

Первым компонентом привиты 633 940 человек или 88,4% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 166 553 человека или 66,4% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Горном, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском, Среднеколымском районах и в Якутске.