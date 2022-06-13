В Якутске водитель устроил ДТП из-за сердечного приступа

Фото: УГИБДД по Якутии

12 июня около 9 часов вечера на Автостраде 50 лет Октября произошло еще одно ДТП, где столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

Установлено, что 32-летний водитель Toyota Probox, ехал по улице Можайского и на перекрестке с улицей Автострада 50 лет Октября потерял сознание. Неуправляемый автомобиль врезался в автобус ПАЗ, а затем протаранил автомобиль Toyota Corolla Spacio.

Фото: УГИБДД по Якутии

В результате трех человек доставили в больницу с ушибами. К сожалению, сам виновник аварии скончался в машине скорой помощи. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.

Все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить следствию.

Напомним, что ранее в тот же день на Автостраде 50 лет Октября произошло ДТП, в котором водитель Toyota Carina не справился с управлением и совершил столкновение c Toyota Land Cruiser Prado, потом с Toyota Land Cruiser 200. Пострадал несовершеннолетний ребенок.

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