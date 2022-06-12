В Якутске отметили День России

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Праздничные мероприятия в честь Дня России состоялись в Якутске, сообщает пресс-служба мэрии города.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и заместитель главы города Якутска Руслан Тимофеев поздравили горожан от имени руководства города с праздником, который объединяет и наполняет чувством гордости за страну.

Они отметили, что в период специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации народ должен еще более сплотиться и поддерживать президента страны.

«Мы гордимся нашей многонациональной страной с ее уникальной историей, богатым культурным наследием, нравственными ценностями и крепкими традициями», — сказал Руслан Тимофеев.

Также они в торжественной обстановке вручили отличившимся в учебе и спорте школьникам паспорта граждан России.

На праздничном концерте выступили вокальные и танцевальные ансамбли, коллективы города Якутска. Праздник завершился танцевальным флешмобом «Мой дом — моя Россия!».

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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