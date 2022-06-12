В День России в Якутске открылась выставка пожарной и аварийно-спасательной техники

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

В День России у исторического парка «Россия — моя история» в Якутске открылась выставка пожарной и аварийно-спасательной техники, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

Посетителей ознакомили с оснащением автомобиля химико-радиометрической лаборатории, приборами, средствами для отбора проб воды, химразведки, дозиметрами, изолирующими костюмами.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

У автомобиля водолазной станции водолаз 5 разряда Службы спасения Якутии Петр Тимофеев рассказал детям об оснащении.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

«Это пояс со свинцовыми утяжелителями, каждый из которых весит по два килограмма, необходимый для погружения, а вес пары облегченных водолазных бот составляет около 10 килограмм», — рассказал он.

Дети и взрослые остались впечатлены выставкой.

«Больше всего здесь мне понравилась машина водолазов, их боты и оборудование для погружения. Вырасту, стану водолазом!», — поделился шестилетний Артем.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

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