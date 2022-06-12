В Якутске сбили 40-летнего велосипедиста

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 11 июня в селе Пригородный водитель Toyota Corolla Fielder сбил 40-летнего велосипедиста, который двигался по Покровскому тракту, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

В результате столкновения велосипедист получил перелом и ушибы, ему назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что в момент ДТП на нем не было защитной экипировки.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель автомашины Toyota Corolla Fielder получил водительское удостоверение в этом году. По проведенному освидетельствованию он был трезв.

По факту ДТП проводится административное расследование.

С начала этого года в столице зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в них семеро получили травмы из них пять детей.

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