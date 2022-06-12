В День России жителям города Кировское в ДНР раздадут гуманитарную помощь из Якутии

Фото: ЯСИА
В город Кировское Донецкой народной республики доставили 15 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, товарами первой необходимости, предметами личной гигиены, сообщает ЯСИА.
Фото: ЯСИА
Груз был доставлен в рамках акции «Шахтерам Донбасса от шахтеров Южной Якутии». Делегация якутян раздаст гуманитарную помощь от жителей Якутии 12 июня, в День России.
Фото: ЯСИА
Сообщается, что в сборе гумпомощи принимали участие предприятия, организации, предприниматели и жители Нерюнгринского района. Ее отгрузкой и формированием занимались волонтеры и сотрудники районной администрации.
Фото: ЯСИА
Напомним, что ранее Якутия взяла шефство над городом Кировское ДНР по оказанию организационной и гуманитарной помощи.
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