Глава Якутии показал реконструкцию аэропорта в Нерюнгри

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня выехал с рабочим визитом в Нерюнгри. Он осмотрел аэропорт «Чульман», где сейчас проходит реконструкция, и поделился кадрами со стройки в своем телеграм-канале.

«На объекте работают 249 человек. Их усилиями отставаний от сроков нет, все работы ведутся в сроки. Готовность объекта – 84%. Молодцы! Уже в ноябре этого года аэровокзал общей площадью 9 тысяч кв.м. будет введен в работу», – написал Николаев.

По плану реконструкция аэропорта должна завершиться в октябре. Глава Якутии поручил уложиться в график и сдать «Чульман» не позднее ноября.

«Также в этом году в аэропорту «Чульман» должно быть введено в эксплуатацию здание аэровокзала пропускной способностью 300 пассажиров/час с общей площадью 9 тыс. кв. метров, склад горюче-смазочных материалов, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения поверхностных стоков, периметровое ограждение и патрульная автодорога.», – добавили в правительстве.