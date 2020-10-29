Газпромбанк профинансирует строительство Арктического центра эпоса и искусств в Якутске

Здание центра с филармонией площадью около 32 тысяч квадратных метров будет построено в условиях вечной мерзлоты. Размер капитальных затрат составит 9,9 млрд рублей, из них 3,8 млрд – средства бюджета в качестве капитального гранта. Оставшаяся часть – внебюджетное финансирование за счет средств Группы «ВИС» и кредитов со стороны Газпромбанка.

«В рамках заключенного кредитного договора Газпромбанк предоставит 500 млн рублей на финансирование операционной деятельности специальной проектной компании. Общий объем предварительно одобренной кредитной линии превышает 6 млрд рублей на срок до 2030 года», - говорится в пресс-релизе.

Как отметил исполнительный вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер, проект выполняет важную социальную функцию по поддержке культуры и сохранению богатого культурного наследия народов Якутии.

«Для Газпромбанка это первый структурированный на основе государственно-частного партнерства проект в области культуры. В целом считаю, что культурные объекты обладают существенным потенциалом для использования механизма ГЧП», - добавил Бруссер.