Из-за густого тумана в Якутске несколько самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-30T06:21:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько рейсов из центральных городов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий в Якутске. До недавнего времени принимали местные авиарейсы. По центральным рейсам есть отправления на запасные аэродромы. Прием самолетов осуществляется по фактической погоде, также решение принимает сам экипаж, передает телеканал Якутия24.

Так, рейс из Москвы авиакомпании S7 Airlines перенаправлен в аэропорт Мирного, а два самолета АК «Якутия» из Москвы и Санкт-Петербурга направлены на аэродром Нерюнгри.

ИСТОЧНИК KP.RU