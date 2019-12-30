В Мирнинском районе мошенники обманули людей на 100 000 рублей

СЕГОДНЯ 06:05 2019-12-30T06:05:25+03:00

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В Мирнинском районе Якутии зарегистрировано два случая дистанционного мошенничества. Злоумышленники похитили у потерпевших более 100 000 рублей.

38-летний житель Мирного планировал приобрести экшен-камеру GoPro и найдя в интернете подходящее объявление связался с продавцом. Лжепродавец убедил потерпевшего оплатить за товар 14 600 рублей. После этого аферист перестал выходить на связь, а мужчина обратился в полицию.

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стал 41-летний мужчина. Потерпевшему позвонили и предложили заработать на инвестициях без вложений. Подумав, мужчина согласился и по указанию злоумышленников установил приложение QuickSupport. После чего мошенники, получив доступ к мобильному банку потерпевшего, похитили у него 86 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU