2019-12-30T05:43:19+03:00
Происшествия

Снова пожар: в Эвен-Бытантайском районе загорелась котельная

К объекту подключены 60 домов, школа и больница
Ольга Донская
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Утром 30 декабря в селе Кустур Эвено-Бытантайского района Якутии произошел пожар на территории котельной. К объекту подключены 60 частных домов, школа и больница.

Возгорание произошло в помещении с топливными насосами, находящемся в 30 метрах от здания котельной. В течение получаса огонь был полностью ликвидирован. Циркуляционные насосы не пострадали. На текущий момент работниками Кустурского участка осуществляется установка временной емкости для перевода котельной на резервное топливо. Возгорание на техническое состояние котельной и тепловых сетей не повлияло, котлы и другое вспомогательное оборудование в исправном состоянии.

Из села Саккырыр выехала аварийно-восстановительная бригада филиала во главе с главным инженером и необходимой продукцией производственно-технического назначения для устранения последствий инцидента. По факту происшествия будет проведено служебное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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