2019-12-30T05:09:03+03:00
Общество

В новый год с новым детсадом: в Чурапчинском районе открыли новый объект

Здание нового садика строилось почти 6 лет
Ольга Донская
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В селе Телей-Диринг Чурапчинского района Якутии открыли новое здание «Центра развития ребёнка — детского сада „Кустук“». Объект строился в течение почти 6 лет.

В современном двухэтажном каменном детском саду 75 мест, 30 из них для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме традиционных комнат для игр, отдыха, сна, пищеблока и столовой в здании есть кабинет для интерактивного развития, а также класс робототехники. Генеральным подрядчиком строительства детского сада является ООО «СКС „Регион“».

В целом в республике в этом году введён 21 детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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