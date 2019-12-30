Руководитель управляющей компании Мирного отключил электричество у двоих жителей якобы за задолженность

СЕГОДНЯ 04:47 2019-12-30T04:47:11+03:00

Никакого долга у граждан нет

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Прокуратура Мирного привлекла к ответственности руководителя управляющей компании за самоуправство. Обвиняемый принял решение самовольно отключить электроэнергию двум потребителям из-за их задолженности за теплоэнергию.

Выяснилось, что при этом никакой задолженности за электроэнергию у граждан не было. Прокуратура города возбудила в отношении руководителя управляющей компании дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство».

Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, права граждан восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU