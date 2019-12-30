Руководитель управляющей компании Мирного отключил электричество у двоих жителей якобы за задолженность
Прокуратура Мирного привлекла к ответственности руководителя управляющей компании за самоуправство. Обвиняемый принял решение самовольно отключить электроэнергию двум потребителям из-за их задолженности за теплоэнергию.
Выяснилось, что при этом никакой задолженности за электроэнергию у граждан не было. Прокуратура города возбудила в отношении руководителя управляющей компании дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство».
Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, права граждан восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU