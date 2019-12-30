Спортивные игры «Дети Азии» могут пройти в Омане

СЕГОДНЯ 04:36 2019-12-30T04:36:47+03:00

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Во время прямого эфира в социальных сетях глава Якутии Айсен Николаев сообщил о переносе места проведения международных детских спортивных игр «Дети Азии». Вместо Монголии соревнования могут пройти в Омане или Катаре.

Изначально спортсмены должны были собраться в Улан-Баторе, но в силу определенных причин принимающая сторона отказалась от проведения Игр.

- До сегодняшнего дня очень активно обсуждались варианты, что Игры могут пройти в Омане или в Катаре. Как запасной, крайний случай рассматривалось, что в случае оказания экстренной помощи нашему бюджету и в Якутске можно провести «Дети Азии» в 2020 году. Буквально на днях я имел беседу с Дмитрием Глушко, который возглавляет оргкомитет и дирекцию «Детей Азии». Он проинформировал, что у нас на финишной прямой переговоры по Оману. Оман готов провести Игры в конце августа следующего года. Пусть немножко в усеченном виде, но в любом случае Игры состоятся. Я дал согласие на Оман. Надеюсь, что они все-таки пройдут. А в 2024 году Игры традиционно пройдут в городе Якутске, — сообщил глава Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU