2019-12-30T04:02:36+03:00
Происшествия

В Якутске сгорели два частных дома

В огне никто не пострадал
Ольга Донская
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В Якутске за прошедшие выходные сгорели два частных дома. В огне никто не пострадал.

Первый пожар произошел на улице Дежнева, предположительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Второй пожар произошел на улице Дружбы Народов в микрорайне Марха, причина возникновения огня аналогичная. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасен рядом, стоящий дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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