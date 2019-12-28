2019-12-28T11:09:47+03:00
Происшествия

В Якутии пьяная мать избила сына и попыталась его задушить

Женщину поместили в психоневрологический диспансер
Ольга Донская
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В Мегино-Кангаласском районе Якутии выявлен факт жестокого обращения с ребенком. Пьяная мать избила своего 12-летнего сына и пыталась его задушить.

Инцидент произошел, когда мальчик учил уроки, женщина подошла к нему и неожиданно стала наносить удары ногами и руками, а затем схватила его за шею и стала душить. Судебно-медицинская экспертиза установила множественные ссадины и кровоподтеки в области головы и на теле мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

В настоящее время состояние здоровья мальчика удовлетворительное, но ребенок испытал сильный стресс. Женщина находится в психоневрологическом диспансере на принудительном лечении от металкогольного психоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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