В Якутске два китайских ресторана приостановили свою работу из-за нарушения санэпиднорм

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-27T10:02:47+03:00

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Судебные приставы приостановили деятельность двух ресторанов в Якутске – «Пекинская утка» и «Великая стена». Причиной решения стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С иском в суд обратился представитель Управления Роспотребнадзора с материалами об административном правонарушении. Суд признал предприятие виновным в совершении правонарушения и назначил наказание. Во исполнение требований исполнительного документа судебные приставы выехали по месту нахождения объектов и опечатали заведения.

Руководство ресторанов предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда. Сотрудники ФССП будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

ИСТОЧНИК KP.RU