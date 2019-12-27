В Якутске два китайских ресторана приостановили свою работу из-за нарушения санэпиднорм
Судебные приставы приостановили деятельность двух ресторанов в Якутске – «Пекинская утка» и «Великая стена». Причиной решения стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
С иском в суд обратился представитель Управления Роспотребнадзора с материалами об административном правонарушении. Суд признал предприятие виновным в совершении правонарушения и назначил наказание. Во исполнение требований исполнительного документа судебные приставы выехали по месту нахождения объектов и опечатали заведения.
Руководство ресторанов предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда. Сотрудники ФССП будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.
ИСТОЧНИК KP.RU