2019-12-27T09:58:52+03:00
Общество

Движение по автозимнику Якутск – Нижний Бестях открыто раньше

Первоначально дорогу планировали открыть 5 января 2020 года
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

С 27 декабря досрочно открыто движение по ледовому автозимнику Якутск — Нижний Бестях федеральной автомобильной дороги «Колыма». Первоначально автозимник планировали открыть 5 января 2020 года.

Состояние толщины льда позволило установить грузоподъемность проезда автомобильного транспорта полной массой до 10 тонн. Общая протяженность ледового автозимника по реке Лене составляет 12 км. На ледовом автозимнике обустроены подходы с обоих берегов реки Лены и основные полосы для движения в каждом направлении, также устроены резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта.

Для регулирования движения автотранспорта установлены дорожные знаки и информационные щиты, на въездах на ледовый автозимник организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутске два китайских ресторана приостановили свою работу из-за нарушения санэпиднорм
Движение по автозимнику Якутск – Нижний Бестях открыто раньше
Украл чтобы шить: в Момском районе мужчина присвоил чужую швейную машинку
Мошенник из Якутии орудовал в Благовещенске
Якутянка установила вредоносную программу и лишилась более 115 тысяч рублей
В Якутске представлен символ предстоящего Года патриотизма
В селе Ытык-Кюель открылся новый детский сад
В Айхале водитель легковушки на большой скорости врезался в грузовик
В одном из банкетных залов Якутска массово отравились люди
Шашки в -46 градусов: в Якутии отметили 25 лет со дня открытия шахматного центра
Попрыгал на голове: в Нюрбе пятиклассник избил своего одноклассника
Спикер Госсобрания Ил Тумэн примерил новогодние образы
И снова актированный день: в Якутске зафиксировано -48 градусов
Туман: в якутском аэропорту не смогли приземлиться два самолета
На дороге Амга - Сулгаччы произошла авария: погибла женщина-пассажирка
Сотрудник «Сахатранснефтегаз» повредил подземный газопровод
На нескольких автозимниках Якутии повысили грузоподъемность до 10 тонн
Новый национальный парк открыт на территории Якутии
В Якутии неадекватного авиапассажира оштрафовали на 500 рублей