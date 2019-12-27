Движение по автозимнику Якутск – Нижний Бестях открыто раньше

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-27T09:58:52+03:00

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С 27 декабря досрочно открыто движение по ледовому автозимнику Якутск — Нижний Бестях федеральной автомобильной дороги «Колыма». Первоначально автозимник планировали открыть 5 января 2020 года.

Состояние толщины льда позволило установить грузоподъемность проезда автомобильного транспорта полной массой до 10 тонн. Общая протяженность ледового автозимника по реке Лене составляет 12 км. На ледовом автозимнике обустроены подходы с обоих берегов реки Лены и основные полосы для движения в каждом направлении, также устроены резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта.

Для регулирования движения автотранспорта установлены дорожные знаки и информационные щиты, на въездах на ледовый автозимник организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU