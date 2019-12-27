2019-12-27T09:12:38+03:00
Происшествия

Мошенник из Якутии орудовал в Благовещенске

Мужчина пересдавал квартиры и совершил кражу
Ольга Донская
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Житель Нерюнгри с октября 2017 по август 2018 года совершил семь фактов мошенничеств и кражу в Благовещенске. На противоправные деяния его подтолкнули «временные материальные трудности».

Злоумышленник посуточно брал квартиры в аренду, а потом пересдавал их третьим лицам, выдавая себя за собственника жилья или родственника собственников. Таким образом за каждый эпизод мошенничества он получал от обманутых людей от 9 до 21 тысячи рублей и скрывался. В общей сложности он обманом получил 124 тысячи рублей.

Кроме того, в июне 2018 года мужчина похитил у своей сожительницы банковскую карту, пин-код которой знал, снял с нее 73 тысячи рублей и скрылся с места преступления, в дальнейшем распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

Благовещенский городской суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима. Также мужчина должен будет возместить материальный ущерб пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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