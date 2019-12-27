Якутянка установила вредоносную программу и лишилась более 115 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-27T08:23:24+03:00

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34-летняя жительница поселка Пеледуй Ленского района Якутии лишилась свыше 115 тысяч рублей после того, как доверилась мошеннику и установила вредоносную программу себе на смартфон.

Потерпевшая рассказала, что на днях ей поступил звонок от неизвестного, который поинтересовался, не оформляет ли она в это время кредит в банке. Когда женщина ответила отказом, он настоятельно порекомендовал установить на телефоне специальное приложение, ссылку на которое служба технической поддержки уже направила на ее номер телефона. Лжесотрудник банка пообещал женщине, что установка этого приложения поможет ей в дальнейшем избежать мошеннических действий со счетами.

Как только потерпевшая установила данное приложение, ее телефон вышел из строя. А после она выяснила, что мошенники при помощи приложения оформили на ее имя кредит на сумму свыше 98 000 рублей, также мошенники списали 17 000 рублей с баланса карты.

ИСТОЧНИК KP.RU