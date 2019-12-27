В селе Ытык-Кюель открылся новый детский сад

СЕГОДНЯ 05:54 2019-12-27T05:54:47+03:00

В течение 50 лет детсад находился в деревянном здании

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В селе Ытык – Кюель Таттинского района Якутии торжественно открылось новое здание детского сада «Кэнчээри». Это дополнительные 98 мест в дошкольном учреждении для малышей до трех лет.

В открытии детского сада приняли участие министр строительства Павел Аргунов, глава Таттинского улуса Михаил Соров, глава Таттинского наслега Егор Павлов, заведующая дошкольного учреждения Гульнара Федорова, родители, дети и представители общественности.

В строительство детского сада в селе Ытык-Кюель вложено около 184 миллионов рублей, из которых 121,5 миллионов были выделены из федерального бюджета. Ранее детский сад 50 лет располагался в деревянном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU