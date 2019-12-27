В Айхале водитель легковушки на большой скорости врезался в грузовик

СЕГОДНЯ 05:25 2019-12-27T05:25:17+03:00

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26 декабря в поселке Айхал водитель «ВАЗ 21104», ехал по улице Промышленная со стороны улицы Юбилейная в сторону рудника «Айхал». Для движения он не выбрал безопасную скорость движения и безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства.

Из-за этого легковушка на большой скорости врезалась в грузовик «Скания», который поворачивал налево. В результате ДТП водитель «ВАЗ» от полученных травм скончался в больнице.

Со слов водителя «Скания» следует, что он никого не видел, убеждался в безопасности поворота, а водитель «ВАЗ» ехал с большим превышением скорости по встречке.

ИСТОЧНИК KP.RU