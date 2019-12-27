В одном из банкетных залов Якутска массово отравились люди
Официальной информации о точном количестве пострадавших нет
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Республиканское управление Роспотребнадзора начало расследование по факту массового отравления людей. Инцидент произошел в столичном банкетном зале «Чороон».
Точное количество отравившихся неизвестно, но в социальных сетях распространяется информация, что пострадали 39 человек. На данный момент проводится проверка по факту отравления людей в ресторане.
ИСТОЧНИК KP.RU