В одном из банкетных залов Якутска массово отравились люди

СЕГОДНЯ 05:04 2019-12-27T05:04:58+03:00

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Республиканское управление Роспотребнадзора начало расследование по факту массового отравления людей. Инцидент произошел в столичном банкетном зале «Чороон».

Точное количество отравившихся неизвестно, но в социальных сетях распространяется информация, что пострадали 39 человек. На данный момент проводится проверка по факту отравления людей в ресторане.

ИСТОЧНИК KP.RU