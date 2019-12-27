Шашки в -46 градусов: в Якутии отметили 25 лет со дня открытия шахматного центра

СЕГОДНЯ 04:57 2019-12-27T04:57:44+03:00

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На днях исполнилось 25 лет со дня открытия Якутского республиканского шашечно-шахматного центра. В честь этого события прошла необычная товарищеская встреча по игре в шашки… на 46-градусном морозе.

- На прошлом чемпионате мира я говорил, что зимой мы тоже организуем турнир. Этот момент настал. Турнир состоялся на улице, когда днем температура воздуха была равна 46 градусам ниже ноля. Белыми фигурами играл директор шашечно-шахматного центра Алексей Бурнашев, черными — студентка первого курса СВФУ Лена Кычкина. Уличная игра показала, что мы любим шашки, и холод нам не помеха. Студентка показала отличную игру, — сказал Юрий Никифоров, директор Центра интеллектуальных видов спорта СВФУ

Студентка Лены Кычкина занимается шашками с первого класса и является мастером международной федерации шашек, а ее дедом был заслуженный тренер России по шашкам Николай Кычкин.

ИСТОЧНИК KP.RU