Попрыгал на голове: в Нюрбе пятиклассник избил своего одноклассника

СЕГОДНЯ 04:21 2019-12-27T04:21:49+03:00

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В якутском городе Нюрба 11-летний ребенок нанес телесные повреждения своему однокласснику в присутствии других учеников. На распространяемой видеозаписи конфликта видно, как малолетний нарушитель прыгает на голове своей жертвы.

В настоящий момент инспектор ПДН собрал материал, который будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении матери мальчика составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Агрессивного мальчика поставили на профилактический учет, также в суд будет оформлено ходатайство о направлении его в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU