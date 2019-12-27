Попрыгал на голове: в Нюрбе пятиклассник избил своего одноклассника
В якутском городе Нюрба 11-летний ребенок нанес телесные повреждения своему однокласснику в присутствии других учеников. На распространяемой видеозаписи конфликта видно, как малолетний нарушитель прыгает на голове своей жертвы.
В настоящий момент инспектор ПДН собрал материал, который будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении матери мальчика составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Агрессивного мальчика поставили на профилактический учет, также в суд будет оформлено ходатайство о направлении его в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел по республике.
ИСТОЧНИК KP.RU