Спикер Госсобрания Ил Тумэн примерил новогодние образы
В республиканском парламенте проходит конкурс на лучшую фотозону
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Петр Гоголев возглавил жюри и не смог выбрать лучшее место для фотографирования.
Председатель парламента попросил своих подписчиков в Instagram помочь ему с выбором.
- В этом году мы отошли от традиционного конкурса стенгазет, отказавшись от сложившейся практики в пользу фотозон. Они расположены на 1 и 3 этажах здания парламента. Отправьте свое мнение и оценку по 4-балльной системе, - написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU