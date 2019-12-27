Спикер Госсобрания Ил Тумэн примерил новогодние образы

СЕГОДНЯ 03:59 2019-12-27T03:59:25+03:00

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Петр Гоголев возглавил жюри и не смог выбрать лучшее место для фотографирования.

Председатель парламента попросил своих подписчиков в Instagram помочь ему с выбором.

- В этом году мы отошли от традиционного конкурса стенгазет, отказавшись от сложившейся практики в пользу фотозон. Они расположены на 1 и 3 этажах здания парламента. Отправьте свое мнение и оценку по 4-балльной системе, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU