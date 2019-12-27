И снова актированный день: в Якутске зафиксировано -48 градусов

СЕГОДНЯ 03:55 2019-12-27T03:55:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В 6 часов утра 27 декабря температура воздуха в Якутске составила минус 48 градусов, сообщают синоптики ЯУГМС. В районе Гимеина зафиксировано минус 46 градусов, в районе Аэропорта — минус 48.

Согласно приказу окружной администрации, занятия отменяются для учащихся с 1 по 8 класс на весь день. В 7 часов утра температура воздуха в Якутске не изменилась. Актированный день устанавливается с учетом наиболее низкой температуры показателей метеостанций районов Гимеин и Аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU