На дороге Амга - Сулгаччы произошла авария: погибла женщина-пассажирка

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-26T08:09:35+03:00

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На дороге Амга — Сулгаччы произошла авария. Водитель УАЗ не справился с управлением и слетел в кювет. В авто находились три пассажира.

25 декабря, сообщает республиканское УГИБДД.

В результате аварии в карете скорой помощи скончалась пассажирка, еще одна получила переломы ребер, третий пассажир не пострадал. Отмечено, что все кроме женщин были пристегнуты. Водитель «УАЗ» имеет водительское удостоверение по категории «В» с 2012 года. В течение этого года к административной ответственности по линии ГИБДД привлекался 6 раз. В ДТП не пострадал, был трезв.

Материалы по факту автопроисшествия переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU