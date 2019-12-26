На дороге Амга - Сулгаччы произошла авария: погибла женщина-пассажирка
На дороге Амга — Сулгаччы произошла авария. Водитель УАЗ не справился с управлением и слетел в кювет. В авто находились три пассажира.
25 декабря, сообщает республиканское УГИБДД.
В результате аварии в карете скорой помощи скончалась пассажирка, еще одна получила переломы ребер, третий пассажир не пострадал. Отмечено, что все кроме женщин были пристегнуты. Водитель «УАЗ» имеет водительское удостоверение по категории «В» с 2012 года. В течение этого года к административной ответственности по линии ГИБДД привлекался 6 раз. В ДТП не пострадал, был трезв.
Материалы по факту автопроисшествия переданы в следственные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU