Сотрудник «Сахатранснефтегаз» повредил подземный газопровод

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-26T07:18:27+03:00

У работника не было права на управление спецтехникой

Изменить размер текста: A A

Инцидент с повреждением подземного газопровода произошел 22 октября 2019 года. Виновником стал сотрудник компании «Сахатранснефтегаз», который не имел права на управление спецтехникой.

В результате при выполнении подрядных земляных работ по прокладке водопропускной трубы на участке дороги в селе Хомустах Верхневилюйского района без газа остались около 400 человек. В отношении виновного было возбуждено дело об административном правонарушении, а виновные должностные лица компании привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU