Сотрудник «Сахатранснефтегаз» повредил подземный газопровод
У работника не было права на управление спецтехникой
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Инцидент с повреждением подземного газопровода произошел 22 октября 2019 года. Виновником стал сотрудник компании «Сахатранснефтегаз», который не имел права на управление спецтехникой.
В результате при выполнении подрядных земляных работ по прокладке водопропускной трубы на участке дороги в селе Хомустах Верхневилюйского района без газа остались около 400 человек. В отношении виновного было возбуждено дело об административном правонарушении, а виновные должностные лица компании привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU