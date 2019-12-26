На нескольких автозимниках Якутии повысили грузоподъемность до 10 тонн
Теперь по ледовой дороге могут ездить грузовики
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В Якутии на нескольких автозимниках повышена грузоподъемность. Теперь по ледовой дороге смогут ездить авто весом до 10 тонн.
Повышен допустимый въезд на автозимниках «Индигир», «Алазея» и «Усть-Куйга — Депутатский — Белая Гора». Абыйский дорожный участок обязан обеспечить проезд в направлении в соответствии с ведомственными строительными нормами с 25 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU