2019-12-26T06:01:52+03:00
Дом. Семья

Новый национальный парк открыт на территории Якутии

Площадь парка составляет 1,9 миллионов гектар
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Аллаиховском районе Якутии открыт новый национальный парк «Кыталык» площадью 1,9 млн гектар. Правительство страны открыло объект в рамках нацпроекта «Экология».

Территория включает наиболее ценные части природного заказника «Кыталык» и одноименного местного резервата. Основной целью создания нового нацпарка стало сохранение восточносибирской популяции стерха. Стерх (белый журавль, якутское название стерха — кыталык) внесен в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения, и как редкий вид — в Красную книгу РФ.

Из позвоночных животных на территории национального парка отмечен 21 вид млекопитающих и 91 вид птиц, 63 из них — гнездящиеся. Здесь располагаются гнездовья включенных в Красную книгу РФ стерха, белоклювой гагары, пискульки, малого лебедя, клоктуна, кречета, сапсана, места массовой линьки водоплавающих птиц.

Кроме того, встречаются волк, песец, росомаха, ондатра, представители отряда грызунов, отмечаются заходы дикого северного оленя, лося, соболя, горностая, ласки, бурого медведя, а также овцебыка, занесенного в Красную книгу Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудник «Сахатранснефтегаз» повредил подземный газопровод
На нескольких автозимниках Якутии повысили грузоподъемность до 10 тонн
Новый национальный парк открыт на территории Якутии
В Якутии неадекватного авиапассажира оштрафовали на 500 рублей
В Вилюйском районе открылся еще один фельдшерский пункт
За 10 месяцев в Якутии добыли 31,9 тонн золота
В 6 часов утра в Якутске зафиксировано -49 градусов
В Нерюнгри директор предприятия получила штраф за оскорбление сотрудника
Бонни и Клайд: жители Мирного пытались скрыться в Иркутской области после серии квартирных афер
В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы
Олимпийский чемпион Александр Карелин прилетел в Якутск
Стало известно имя нового гендиректора Национального художественного музея
Насыщенные выходные: якутский депутат угнал машину, врезался в забор и убежал
Гроссмейстер из тюрьмы: осужденный якутянин стал лучшим на шахматном турнире страны
Два якутянина получили условный срок за незаконный вылов рыбы
Школьники рады: в Якутске 25 декабря начальные классы не учатся из-за холода
2020 год – Год поколений в Якутске
Погода в Якутске на 25 декабря
Работа, найдись: на якутской бирже труда в 2019 году 200 инвалидов нашли свое призвание
Министерство спорта Якутии планирует в 2020 году провести 440 физкультурных мероприятий
Глава Якутска Сардана Авксентьева наградила лидеров молодежи
«Алмазы Анабара» презентовали мультсериал о Лисенке Токо
Выбраны три финалиста конкурса на должность директора якутского Национального художественного музея
Все свое ношу с собой: осужден житель Алдана, пронесший на работу наркотики в носках