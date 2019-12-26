Новый национальный парк открыт на территории Якутии

СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-26T06:01:52+03:00

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В Аллаиховском районе Якутии открыт новый национальный парк «Кыталык» площадью 1,9 млн гектар. Правительство страны открыло объект в рамках нацпроекта «Экология».

Территория включает наиболее ценные части природного заказника «Кыталык» и одноименного местного резервата. Основной целью создания нового нацпарка стало сохранение восточносибирской популяции стерха. Стерх (белый журавль, якутское название стерха — кыталык) внесен в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения, и как редкий вид — в Красную книгу РФ.

Из позвоночных животных на территории национального парка отмечен 21 вид млекопитающих и 91 вид птиц, 63 из них — гнездящиеся. Здесь располагаются гнездовья включенных в Красную книгу РФ стерха, белоклювой гагары, пискульки, малого лебедя, клоктуна, кречета, сапсана, места массовой линьки водоплавающих птиц.

Кроме того, встречаются волк, песец, росомаха, ондатра, представители отряда грызунов, отмечаются заходы дикого северного оленя, лося, соболя, горностая, ласки, бурого медведя, а также овцебыка, занесенного в Красную книгу Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU