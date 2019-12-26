2019-12-26T05:54:22+03:00
Происшествия

В Якутии неадекватного авиапассажира оштрафовали на 500 рублей

Мужчина летел на борту вертолета Ми-8
Ольга Донская
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На борту вертолета Ми-8, летевшего по маршруту Оленегорск - Чокурдах пьяный мужчина начал вести себя неадекватно. После приземления нарушителя спокойствия доставили в полицию.

42-летний мужчина приставал к пассажирам. Об этом в транспортную полицию сообщил диспетчер Чокурдахского центра аэронавигации. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом авиадебоширом воздухе.

В настоящее время в отношении жителя Оленегорска составлен административный протокол со штрафом в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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